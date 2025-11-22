У «Макларена» возникли проблемы с телеметрией и электрикой, Пиастри и Норрис стали худшими в практике

«Макларен» занял последние два места в заключительной тренировке в Вегасе.

Оскар Пиастри показал 19-е время в третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, его напарник Ландо Норрис стал 20-м.

«Макларен » потерял телеметрию с обеих машин в конце сессии, гонщики не выезжали на решающие попытки. Кроме того, на болиде Норриса возникла проблема с электрикой – механики встретили его в боксах в специальных перчатках.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й