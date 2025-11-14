Хуан-Пабло Монтойя: «За следующие три года у «Астон Мартин» появится свой чемпион «Ф-1» – гарантирую»

Монтойя считает, что в ближайшие годы пилот «Астон Мартин» возьмет титул в «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя уверен, что у «Астон Мартин» появится собственный чемпион в «Ф-1» в ближайшие три года.

С сезона-2026 в серии вступает в силу новый регламент. В рамках новых правил «Астон Мартин» сменит моторы, отказавшись от «Мерседеса» в пользу двигателей «Хонды».

«Нельзя исключать участия Фернандо Алонсо в борьбе за титул в 2026-м. Если Эдриан Ньюи построить конкурентоспособный болид «Астон Мартин» в 2026-м, то в 2027-м они добьются успеха.

За следующие три года у «Астон Мартин» появится свой чемпион мира – я вам гарантирую. Каждый раз, когда «Хонда » приходит в «Ф-1», она побеждает.

Не уверен, будет ли «Астон Мартин» быстр в следующем году, но если Ньюи найдет в правилах нужные серые зоны, то они будут доминировать», – сказал Монтойя.

Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»

