Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й
Лас-Вегас, США
21 ноября 2025 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.33,602 (13 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,029 (18)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,161 (15)
4. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,277 (14)
5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,291 (16)
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,299 (16)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,435 (18)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,465 (17)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,503 (16)
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,525 (17)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,589 (15)
12. Пьер Гасли («Альпин») +0,771 (18)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,833 (16)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,891 (11)
15. Юки Цунода («Ред Булл») +1,090 (16)
16. Франко Колапинто («Альпин») +1,222 (18)
17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,384 (17)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,410 (14)
19. Эстебан Окон («Хаас») +1,626 (18)
20. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,897 (15)
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й