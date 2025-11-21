  • Спортс
  • Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й
7

Норрис стал быстрейшим во 2-й практике в Лас-Вегасе, Ферстаппен – 9-й.

Лас-Вегас, США

21 ноября 2025 года

2-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.33,602 (13 кругов)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,029 (18)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,161 (15)

4. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,277 (14)

5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,291 (16)

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,299 (16)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,435 (18)

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,465 (17)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,503 (16)

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,525 (17)

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,589 (15)

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,771 (18)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,833 (16)

14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,891 (11)

15. Юки Цунода («Ред Булл») +1,090 (16)

16. Франко Колапинто («Альпин») +1,222 (18)

17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,384 (17)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,410 (14)

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,626 (18)

20. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,897 (15)

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
