Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й

Норрис стал быстрейшим во 2-й практике в Лас-Вегасе, Ферстаппен – 9-й.

Гран-при Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 21 ноября 2025 года 2-я практика 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.33,602 (13 кругов) 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,029 (18) 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,161 (15) 4. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,277 (14) 5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,291 (16) 6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,299 (16) 7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,435 (18) 8. Алекс Албон («Уильямс») +0,465 (17) 9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,503 (16) 10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,525 (17) 11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,589 (15) 12. Пьер Гасли («Альпин») +0,771 (18) 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,833 (16) 14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,891 (11) 15. Юки Цунода («Ред Булл») +1,090 (16) 16. Франко Колапинто («Альпин») +1,222 (18) 17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,384 (17) 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,410 (14) 19. Эстебан Окон («Хаас») +1,626 (18) 20. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,897 (15) Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й