Алекс Албон: «Уильямс» знал, что трасса в Вегасе подходит болиду. Я доволен»

Албон рассчитывает на успех в Лас-Вегасе.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон позитивно оценил итоги тренировок перед Гран-при Лас-Вегаса: в первой практике тайский пилот стал вторым, во второй – восьмым.

«Я доволен. Мы знали, что трасса нам подходит, и, похоже, так и есть. Но борьба все равно плотная.

Пожалуй, в первой практике мы заставили шины работать, во второй – нет. Считаю, темп хороший, однако конец второй практики вышел хаотичным, и мы толком не получили нужную информацию. Ночью мы изучим данные, чтобы разобраться с покрышками завтра.

Мы знали, что в двух поворотах будем проигрывать, но, похоже, во всех остальных мы конкурентоспособны. Мы сосредоточены на этом, сосредоточены на работе с шинами. Если получится разобраться с этими проблемами, все будет в порядке», – заявил Алекс.

