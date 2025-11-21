2-ю практику в Вегасе завершили под красными флагами из-за поломки «Феррари» Леклера

Леклер досрочно закончил тренировку и вызвал красные флаги.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер был вынужден остановиться на трассе на заключительных минутах второй практики перед Гран-при Лас-Вегаса.

«Что-то сломалось. Коробка передач. Можно переключать передачи или нет?» – сообщил монегаск по радио.

Команда запретила гонщику переключать передачи.

Тренировка завершилась под красными флагами, которые появились во второй раз за сессию.

