Ландо Норрис: «Ощущения в Вегасе с первого круга лучше, чем в 2024-м. «Макларен» сражается за поул»

Норрис надеется на поул после провала «Макларена» в Вегасе в 2024-м.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис доволен машиной после первых практик на Гран-при Лас-Вегаса.

Британец стал шестым в первой сессии и возглавил вторую. В прошлом сезоне команда испытывала серьезные проблемы на данной трассе.

«Здесь всегда тяжело. Считаю, ощущения в болиде лучше, чем в прошлом году. Это чувствовалось с первого круга. Хорошие ощущения.

Накат в итоге не очень большой, с высокой топливной загрузкой я практически не выезжал, но темп есть. Борьба довольно плотная с участием множества людей. Кроме того, многие не успели проехать свои круги.

Мы сделали несколько шагов вперед между первой и второй тренировками. Надеюсь, получится сделать еще. Мы сражаемся за поул», – подчеркнул Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й