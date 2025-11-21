  • Спортс
  • Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й
5

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й

Леклер выиграл 1-ю практику в Вегасе, Ферстаппен, Норрис и Пиастри вне топ-10.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

21 ноября 2025 года

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,802 (28 кругов)

2. Алекс Албон («Уильямс») +0,166 (22)

3. Юки Цунода («Ред Булл») +0,269 (26)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,307 (23)

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,377 (30)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,456 (24)

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,497 (29)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,648 (26)

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,732 (24)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,736 (29)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,759 (25)

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,787 (25)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,907 (28)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,944 (22)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092 (24)

16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,188 (27)

17. Эстебан Окон («Хаас») +1,321 (29)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,368 (24)

19. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,596 (24)

20. Франко Колапинто («Альпин») +1,956 (27)

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
