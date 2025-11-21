Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й
Лас-Вегас, США
21 ноября 2025 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,802 (28 кругов)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,166 (22)
3. Юки Цунода («Ред Булл») +0,269 (26)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,307 (23)
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,377 (30)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,456 (24)
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,497 (29)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,648 (26)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,732 (24)
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,736 (29)
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,759 (25)
12. Пьер Гасли («Альпин») +0,787 (25)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,907 (28)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,944 (22)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092 (24)
16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,188 (27)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,321 (29)
18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,368 (24)
19. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,596 (24)
20. Франко Колапинто («Альпин») +1,956 (27)