Тото Вольфф: «Антонелли наконец привык к машине и освоился в «Ф-1»

Вольфф доволен прогрессом Антонелли.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал первые круги Кими Антонелли на трассе Гран-при Лас-Вегаса. Австрийца впечатлило, что уже в первой практике на новом для себя этапе гонщик стал 10-м.

«Порой [с Кими] было сложнее, чем мы ожидали, но это нормальный ход событий. Эти болиды уже давно используются, а он их еще не пилотировал [до этого сезона]. К тому же с этими шинами трудно работать.

Вероятно, эти условия усложнили ситуацию для него. Но в целом мы всегда знали, что в конце концов он наберет темп.

Очень приятно видеть, как он хорошо справляется с самого старта уик-энда. Он никогда прежде не выступал в Лас-Вегасе и уже показывает хороший темп. Кажется, он наконец привык к машине. Он освоился в «Формуле-1» – отличный прогресс», – сказал Вольфф.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й



