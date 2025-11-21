  • Спортс


Аяо Комацу: «Искусственные ограничения, вроде двух обязательных пит-стопов, просто уничтожат гонки»

Комацу не поддерживает идею двух обязательных пит-стопов.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался против того, что командам навязывают тактику с двумя обязательными пит-стопами.

На предстоящем Гран-при Катара, который пройдет через неделю, в «Пирелли», объяснив это опасениями относительно повышенного износа шин, ограничили длину допустимого для любого комплекта шин отрезка 25 кругами. С учетом того, что дистанция Гран-при составляет 57 кругов, все пилоты будут вынуждены сделать минимум по два пит-стопа.

«Я не поддерживаю подобные искусственные ограничения. Но я полагаю, что это просто связано с прошлогодними опасениями «Пирелли», правильно? Тогда гонку проехали с одним пит-стопом, и теперь в «Пирелли» думаю, собираются ли команды повторить это. Поэтому они просто ввели искусственные ограничения, так что теперь проехать гонку в Катаре с одним пит-стопом просто невозможно.

Но лично мне это не кажется правильным. Мы тоже много говорим о том, чтобы стараться избегать гонок с одним пит-стопом, но мне кажется, что искусственные ограничения, вроде двух обязательных пит-стопов в Монако, а теперь и в Катаре, просто уничтожат гонки.

Гонка [в Катаре в 2023 году с двумя обязательными пит-стопами] получилась ужасной, разве не так. Потому что все проводили свои пит-стопы в одно и то же время. И так всегда происходит с искусственно навязанными ограничениями…потому что в командах «Формулы-1» работают не дураки, правильно? И при проработке стратегии все пришли к одинаковому заключению», – рассказал Комацу.

Когда Ферстаппен проиграл титул «Ф-1»? Три версии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Аяо Комацу
logoХаас
logoФормула-1
регламент
logoГран-при Катара
Пирелли
