Глава отдела аэродинамики ФИА перейдет в «Альпин» (Autosport)

«Альпин» получила ключевого специалиста ФИА.

ФИА подтвердила, что глава отдела аэродинамики Джейсон Сомервилл, занимавший данную должность с февраля 2022 года, покинет организацию.

Как утверждает Autosport, специалист присоединится к «Альпин » в мае 2026 года. Команда не прокомментировала данную информацию.

Во французском коллективе Сомервилл должен воссоединиться с управляющим директором Стивом Нильсеном, с которым вместе трудился в ФИА и ФОМ.

Джейсон отработает срок уведомления в ФИА, но в этот период будет заниматься проектами, не связанными с «Формулой-1». Сомервилл играл важную роль в создании нового технического регламента, который вступит в силу в следующем году.

