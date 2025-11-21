Мик Шумахер покинул «Альпин» после двух лет в WEC

Немецкий пилот Мик Шумахер сообщил об уходе из команды «Альпин » в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

За рулем гиперкара A424 Мик вместе с напарниками завоевал три подиума за два года. До WEC гонщик выступал в «Формуле-1» за «Хаас ».

Ожидается, что Шумахер продолжит карьеру в «Индикаре». В октябре Мик провел тесты в Индианаполисе за команду «Рэйхол-Леттерман ».

