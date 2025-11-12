Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»

Башмаков объяснил прогресс Норриса и спад Пиастри.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о победе пилота «Макларена » Ландо Норриса на фоне очередного неудачного выступления его напарника Оскара Пиастри .

«Во многом здесь повторилась история Мексики . Во-первых, Интерлагос находится на высокогорье. Да, здесь не два с четвертью километра, как в Мексике, но добрые практически 800 метров имеются. И из-за этого на восемь процентов менее плотный воздух, меньше держака.

И, конечно же, дожди, которые здесь были перед субботой и в воскресенье, тоже смывали нанесенный держак и делали трассу более скользкой. Условия требовали по-прежнему другого стиля пилотирования, который он пока что не использует.

Есть момент, который с технической точки зрения может все это объяснить – та самая появившаяся в Канаде обновленная подвеска MCL39. Норрис наконец обрел ту самую уверенность, обрел обратную отдачу от машины – то, чего ему не хватало в начале сезона.

А вот Пиастри это не подошло. Пиастри отказался от обновленной подвески, но у Норриса появилось более сильное оружие. Помните, я говорил в обзоре Канады, что это позитивный уик-энд для Норриса. Пускай он закончил его в стене, но получил наконец грозное оружие – машину, которую он чувствует и понимает.

А у Пиастри осталась прошлая версия. На прошлой версии он был чуть сильнее Ландо, но он не смог использовать новинки так, как это делает Норрис. Помимо обратной отдачи с такой конфигурацией подвески, Норрис также лучше работает с резиной. Он чуть больше загружает колеса, лучше их прогревает, что и стало во многом ключом и в Мексике, и здесь, и, возможно, также до этого в Остине.

Можно говорить о заговорах, можно говорить о ментальной составляющий, которая, безусловно, тоже есть. Но в «Формуле-1», вообще в автоспорте решающее значение имеет в том числе и техника. А может быть, даже «не в том числе», а прямо решающее значение», – сообщил журналист.

