Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну»
Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя думает, что «Феррари» может присмотреться к варианту с повышением юниора Оливера Бермэна, который выступает за «Хаас», в Скудерию на место Льюиса Хэмилтона.
«Новички отлично выступают. Нас ждет ситуация, как в музыкальных стульях, ведь команды захотят забрать этих пилотов.
Олли Бермэн недавно очень хорошо выступил. Будет интересно посмотреть, что «Феррари» решит с ним делать. Этот юноша показывает хорошие результаты, в то время как Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон – нет.
Они могли бы дать Хэмилтону роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну. Тогда Хэмилтон мог бы направлять Олли. В «Ф-1» может появится немного политики», – считает Монтойя.
