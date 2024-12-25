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Сьюзи Вольфф: «Вы увидите женщину в гонке «Ф-1» в ближайшие 10 лет»

Вольфф дала прогноз о попадании женщины в «Ф-1».

Управляющий директор «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф считает, что девушка может выступить в гонке «Формулы-1» в ближайшие десять лет.

В 2014-м Вольфф стала первой женщиной за 22 года, принявшей участие в уик-энде «Ф-1» – гонщица провела первую практику перед Гран-при Великобритании в составе «Уильямса».

«Доля женщин в автоспорте никогда не превышала пяти процентов, так что девушкам тяжело с точки зрения чисел – просто нет достаточно широкого набора талантов.

Так что в первую очередь нам нужно обеспечить большее участие и создать видимые примеры для подражания, ведь порой в жизни нужно увидеть, чтобы поверить.

Я хочу быть оптимисткой, но я также реалистка. У нас на подходе большие восходящие таланты, и, безусловно, мне хотелось бы сказать, что в ближайшие десять лет вы увидите женщину в гонке «Формулы-1», – заявила Сьюзи.

Чемп онлайн-«Ф-1», звезда гонок США – кто светил в первой молодежной «Формуле» России

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
logoСьюзи Вольфф
Академия Ф-1
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