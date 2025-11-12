Серхио Перес: «Попадание на подиум – цель для «Кадиллака» на ближайшее будущее»

Перес считает возможным попадание на подиум с «Кадиллаком».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды на ближайшее будущее.

В 2026 году «Кадиллак » дебютирует в «Формуле-1», и Перес признает, что поначалу команда будет аутсайдером, но в дальнейшем достигнет прогресса и у гонщиков будет шанс попасть на подиум.

«Да, я так думаю. Я правда в это верю. Мне кажется, что я попадал на подиум в составе всех команд, за которые выступал в «Формуле-1» – за исключением «Макларена».

Да, на старте мы окажемся сзади, но постепенно будем двигаться вперед, прогрессировать. Так что да, попадание на подиум – это цель на ближайшее будущее. И не так важно, кто именно это сделает – главное, чтобы это был пилот «Кадиллака».

Перес высказался и о предстоящих тестах в составе «Кадиллака», на которых американская команда будет использовать болид «Феррари» 2023 года:

«Вообще мне любопытно, сколько кругов выдержит моя шея, прежде чем сломается (смеется). Но вообще это здорово. Это отличная возможность поработать на тестах и хорошо закончить год, прежде чем начать работу с машиной следующего сезона.

В целом тесты нужны для того, чтобы сработаться с инженерами, механиками, начать работать всем вместе, что называется, начать говорить на одном языке», – рассказал Перес.

