Леклер и Хэмилтон написали о единстве и поддержке команды после критики со стороны Элканна

Пилоты «Феррари» высказались после провала в Бразилии и критики Элканна.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон опубликовали посты в соцсетях после того, как «Феррари» сошла двумя машинами на Гран-при Сан-Паулу, а президент компании Джон Элканн резко отозвался о спортсменах.

Босс привел в пример успехи Скудерии в WEC и сообщил, что в «Формуле-1» есть «гонщики, которым надо сосредоточиться на пилотаже и меньше говорить».

«Очень сложный уик-энд в Сан-Паулу. Разочаровывает, когда возвращаешься домой практически с нулем очков для команды, и это в критический момент сезона, в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

Отсюда можно двигаться лишь вверх, и только единство поможет нам перевернуть ситуацию в заключительных трех гонках.

Как всегда, мы выложимся по полной», – заявил Леклер.

«Я поддерживаю свою команду. Я верю в себя. Я никогда не сдамся. Ни сейчас, ни потом, никогда.

Бразилии – всегда спасибо», – написал Хэмилтон.

