  • Мартин Брандл: «Блестящий уик-энд в Бразилии стал для Антонелли настоящим прорывом»
1

Брандл похвалил Антонелли за выступление в Бразилии.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил выступление Андреа Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

Антонелли закончил на втором месте и спринт, и основную гонку, заработав за уик-энд 25 очков.

«Антонелли блестяще провел гоночный уик-энд в Бразилии, для него это стало настоящим прорывом – и он смог подкрепить новым успехом свое хорошее выступление в Мехико двумя неделями ранее.

Дважды стартовав с первого ряда, в спринте он держал в напряжении Ландо Норриса на протяжении всех 24 кругов, финишировав вторым. А затем, уже в основной гонке, выжил в хаосе и впечатляющим образом сдержал Макса Ферстаппена, который весь заезд гнал вперед как одержимый, и снова финишировал вторым. Макс перепробовал все имевшиеся у него трюки, но Кими не уступил», – рассказал Брандл.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
