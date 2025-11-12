Мартин Брандл: «Блестящий уик-энд в Бразилии стал для Антонелли настоящим прорывом»

Брандл похвалил Антонелли за выступление в Бразилии.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил выступление Андреа Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

Антонелли закончил на втором месте и спринт, и основную гонку, заработав за уик-энд 25 очков.

«Антонелли блестяще провел гоночный уик-энд в Бразилии , для него это стало настоящим прорывом – и он смог подкрепить новым успехом свое хорошее выступление в Мехико двумя неделями ранее.

Дважды стартовав с первого ряда, в спринте он держал в напряжении Ландо Норриса на протяжении всех 24 кругов, финишировав вторым. А затем, уже в основной гонке, выжил в хаосе и впечатляющим образом сдержал Макса Ферстаппена , который весь заезд гнал вперед как одержимый, и снова финишировал вторым. Макс перепробовал все имевшиеся у него трюки, но Кими не уступил», – рассказал Брандл.

