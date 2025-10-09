Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера объявил, что завершает выступления в чемпионате мира по ралли.
Сезон-2025 станет последним в WRC для двукратного чемпиона мира. В следующем году 25-летний финн будет выступать в японской «Супер-Формуле» при поддержке «Тойоты».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Тойота»
