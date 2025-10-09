  • Спортс
  • Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»

Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера объявил, что завершает выступления в чемпионате мира по ралли.

Сезон-2025 станет последним в WRC для двукратного чемпиона мира. В следующем году 25-летний финн будет выступать в японской «Супер-Формуле» при поддержке «Тойоты».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Тойота»
