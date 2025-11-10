  • Спортс
5

Ландо Норрис стал первым пилотом в истории «Ф-1», который одержал все первые 11 побед на разных трассах

Норрис отметился уникальным достижением в Бразилии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Сан-Паулу, которая стала 11-й в его карьере.

Таким образом, британец стал первым пилотом «Ф-1» в истории, чьи первые 11 побед в карьере произошли на разных трассах.

Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса – 4
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoЛандо Норрис
logoМакларен
