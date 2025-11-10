Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточена больше на зарабатывании очков, чем на потенциале»

Вассер считает, что «Феррари» нужно думать не только о потенциале.

Руководитель «Феррари » высказался о результатах Гран-при Сан-Паулу, где оба пилота команды сошли с дистанции.

Шарль Леклер попал в аварию из-за контакта между Кими Антонелли и Оскаром Пиастри: австралиец врезался в «Мерседес», который в свою очередь столкнулся с болидом монегаска.

Льюис Хэмилтон же сошел из-за полученных повреждений после контакта с Франко Колапинто.

«Сложно сохранять позитивный настрой, когда сезон приближается к концу, а у вас двойной сход.

Но если бы мне и пришлось говорить о чем-то позитивном в этот уик-энд, то я бы обратил внимание на темп в квалификации и то, как нам удалось обрести скорость по ходу уик-энда. Мы боролись и смотрели вперед – не на тех, кто был позади.

Конечно, это хорошо. Но на данной стадии чемпионата мы сосредоточены больше на зарабатывании очков, чем на потенциале», – сказал Вассер .

