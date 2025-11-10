Изак Аджар о борьбе с Лоусоном: «Я перестарался – моя ошибка»

Аджар признал вину в инциденте с Лоусоном в Бразилии.

Пилот «Рейсинг Буллз » прокомментировал контакт с напарником Лиамом Лоусоном на последнем круге Гран-при Сан-Паулу.

Аджар завершил гонку на 8-м месте, в то время как Лоусон стал 7-м.

«Я слишком сильно атаковал. По правде говоря, было очень весело. У него была стратегия с одним пит-стопом, и на самом последнем круге я оказался прямо позади него. Думаю, он отлично выступил.

Я попытался его обогнать и перестарался – моя ошибка. Просто на первых кругах у нас была не лучшая стратегия», – сказал Изак.

