Изак Аджар о борьбе с Лоусоном: «Я перестарался – моя ошибка»
Аджар признал вину в инциденте с Лоусоном в Бразилии.
Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал контакт с напарником Лиамом Лоусоном на последнем круге Гран-при Сан-Паулу.
Аджар завершил гонку на 8-м месте, в то время как Лоусон стал 7-м.
«Я слишком сильно атаковал. По правде говоря, было очень весело. У него была стратегия с одним пит-стопом, и на самом последнем круге я оказался прямо позади него. Думаю, он отлично выступил.
Я попытался его обогнать и перестарался – моя ошибка. Просто на первых кругах у нас была не лучшая стратегия», – сказал Изак.
Лиам Лоусон о борьбе на последнем круге: «Было ясно, что Аджар пойдет в атаку»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости