Лиам Лоусон о борьбе на последнем круге: «Было ясно, что Аджар пойдет в атаку»

Лоусон ждал атаки Аджара на финише гонки.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, поделившись мнением о сражении с Изаком Аджаром на последнем круге заезда.

Аджар попытался обогнать напарника в борьбе за 7-е место, и борьба гонщиков чуть не закончилась столкновением.

«Было ясно, что Аджар пойдет в атаку. Он старался выбраться вперед до момента торможения, но немного не рассчитал. С другой стороны, мы оба выбрались из этого инцидента невредимыми, так что все нормально. И что еще более важно, финишировали на 7 и 8 позиции, заработав для команды очки.

Это был последний круг гонки. Честно говоря, вряд ли в такой ситуации команда могла ожидать от гонщиков чего-либо другого. Как бы идеально вы не исполняли приказы, гонщик в такой ситуации всегда будет бороться за позицию», – рассказал Лоусон.

