  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пьер Гасли: «Я очень доволен, последний раз «Альпин» набирала очки еще в Спа»
0

Пьер Гасли: «Я очень доволен, последний раз «Альпин» набирала очки еще в Спа»

Гасли доволен попаданием в топ-10 в Бразилии.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен попаданием в очковую зону.

Гонку в Бразилии Гасли закончил на 10-м месте, набрав 1 балл. До этого команда не набирала очки на семи Гран-при подряд.

«Я очень доволен. Последний раз мы набирали очки еще на этапе в Спа. С тех пор прошло много времени. При этом на счету команды «Рейсинг Буллз» есть попадание на подиум. Так что даже то, что мы могли как-то бороться с ними по скорости говорит о том, что в этот уик-энд болид «Альпин» работал очень хорошо. В сравнении с другими Гран-при машина работала на другом уровне. И мы должны понять, почему это происходит», – рассказал Гасли.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoАльпин
logoПьер Гасли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон о борьбе на последнем круге: «Было ясно, что Аджар пойдет в атаку»
вчера, 22:23
Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса – 4
вчера, 22:07
Карлос Сайнс: «Если бы не повреждение машины и медленный пит-стоп, «Уильямс» набрал бы очки»
вчера, 21:52
Андреа Стелла: «Ферстаппен боролся бы за победу, если бы не ситуация в квалификации»
вчера, 21:48
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не считает, что Ферстаппен мог победить без последнего пит-стопа»
вчера, 21:32
Нико Хюлькенберг: «Безумная гонка. Здорово, что у нас получилось»
вчера, 21:24
«Феррари» опустилась со 2-го на 4-е место в Кубке конструкторов за один уик-энд и проигрывает «Мерседесу» 36 очков
вчера, 21:10
Льюис Хэмилтон о плохих результатах: «Я уже какое-то время живу в кошмаре»
вчера, 21:08
Фредерик Вассер: «Леклер превосходно стартовал и мог оказаться на 2-м месте»
вчера, 20:51
Зак Браун: «Выдающийся уик-энд Норриса, тяжелый для Пиастри с суровым штрафом»
вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото