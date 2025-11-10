12

Льюис Хэмилтон о плохих результатах: «Я уже какое-то время живу в кошмаре»

Хэмилтон расстроен сходом в Бразилии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что его не радует отсутствие результатов в последних гонках.

В Бразилии Хэмилтон не сумел добраться до финиша гонки из-за повреждений болида.

«Это кошмар. И я уже какое-то время живу в этом кошмаре. Перехожу от мечты выступать за эту потрясающую команду к нашим кошмарным результатам.

Постоянные взлеты и падения. Это тяжело. Но завтра я снова встану на ноги. Продолжу тренироваться. Продолжу работу с командой. Я очень хотел заработать для команды хорошие очки в этот уик-энд, но я обязательно вернуть, постаравшись стать сильнее, и попробую отыграться в следующей гонке.

При этом было бы неправильно заявлять, что поводов для позитива нет вообще. По вчерашнему выступлению Шарля Леклера в квалификации видно, что у болида «Феррари» хороший темп. Но сейчас нам приходится бороться, преодолевать трудности. Я верю, что пройдя этот путь в будущем приду к чему-то действительно необыкновенному», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФеррари
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
