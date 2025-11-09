Фредерик Вассер: «Леклер превосходно стартовал и мог оказаться на 2-м месте»

Вассер расстроен сходом Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда была разочарована результатом.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли добраться до финиша – Леклера выбили в инциденте с участием Пиастри и Антонелли, а Хэмилтон повредил болид в начале заезда, когда сломал переднее антикрыло.

«Очень трудный день. Если же смотреть на позитивные моменты, то можно выделить гоночный темп в спринте. Старт сегодня тоже оказался хорошим, но Леклер, к сожалению, стал жертвой инцидента между Пиастри и Антонелли.

Шарль был в правильной позиции, он превосходно стартовал и мог бы оказаться на втором месте, но случившийся инцидент дорого стоил и ему, и всей команде. Думаю, у «Феррари » был очень неплохой темп, да и в квалификации мы оказались не так далеко.

Что касается следующих гонок, то очень трудно делать выводы на основе гоночного темпа сегодня. Например, вчера Макс Ферстаппен выбыл из борьбы в первом сегменте квалификации, а сегодня, если бы не прокол колеса, он, возможно, мог победить. Так что смотря на наш темп сложно сказать, чего мы могли бы добиться. Но в сходе Шарль в любом случае не виноват», – рассказал Вассер.

