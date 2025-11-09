Зак Браун: «Выдающийся уик-энд Норриса, тяжелый для Пиастри с суровым штрафом»
В «Макларене» испытывают смешанные чувства после этапа в Бразилии.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун написал пост после победы Ландо Норриса и пятого места Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу.
«Выдающийся уик-энд Ландо с двумя поулами и двумя победами. Тяжелый для Оскара с суровым штрафом, однако он упорно сражался, чтобы заработать больше очков.
Все великолепно сработали, эта команда никогда не останавливается!» – высказался американец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Зака Брауна
