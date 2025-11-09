Зак Браун: «Выдающийся уик-энд Норриса, тяжелый для Пиастри с суровым штрафом»

В «Макларене» испытывают смешанные чувства после этапа в Бразилии.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун написал пост после победы Ландо Норриса и пятого места Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу.

«Выдающийся уик-энд Ландо с двумя поулами и двумя победами. Тяжелый для Оскара с суровым штрафом, однако он упорно сражался, чтобы заработать больше очков.

Все великолепно сработали, эта команда никогда не останавливается!» – высказался американец.

