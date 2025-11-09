  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Старался оставить свободное место Леклеру, но все закончилось столкновением, к сожалению»
1

Андреа Кими Антонелли: «Старался оставить свободное место Леклеру, но все закончилось столкновением, к сожалению»

Антонелли прокомментировал столкновение с Леклером и Пиастри.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, высказав мнение об инциденте, в котором столкнулся с Шарлем Леклером после контакта с «Маклареном» Оскара Пиастри. Столкновение закончилось сходом гонщика «Феррари».

Антонелли же продолжил гонку и завершил ее на второй позиции.

«На рестарте я слишком агрессивно нажал на педаль газа, машина немного заскользила, и я потерял импульс. После этого Шарль Леклер оказался справа от меня, а Оскар Пиастри ехал слева.

Когда я нажал на тормоза, то не мог видеть Оскара, поскольку думал, что он будет тормозить раньше. В любом случае, я пытался не подбираться слишком уж близко, и старался оставить свободное место Шарлю. Тем не менее, все закончилось контактом и я, к сожалению, ударил болид Шарля. При этом мне повезло, что я сумел продолжить гонку, хоть машина и получила повреждения», – рассказал Антонелли.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
