Льюис Хэмилтон о сходе: «С учетом повреждений болида уже ничего не мог сделать»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, на котором не сумел добраться до финиша.
Хэмилтон в начале заезда сломал переднее антикрыло, которое оказалось под днищем его болида и нанесло машине заметные повреждения. Хэмилтон вернулся на трассу после замены антикрыла, но через какое-то время вернулся в боксы и сошел с дистанции гонки.
«Я надеялся, что все-таки смогу еще что-то сделать на трассе. Но с учетом повреждений болида я уже ничего не мог сделать.
Я полностью потерял контроль над задней осью болида, шины изнашивались очень быстро. Мне очень жаль, что так вышло, за всю нашу команду. Но я уже ничего не мог поделать», – рассказал Хэмилтон.
Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»