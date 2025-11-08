Юки Цунода: «В спринте моей основной задачей был сбор данных»

Цунода высказался об итогах спринта в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал 14-е место в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

«Моей основной задачей был сбор данных. В этом заезде я старался использовать другой подход, чтобы улучшить темп.

Этот уик-энд складывается непросто для команды – в том числе для меня. Однако я уверен, что у нас есть возможности для прогресса. Используемые настройки позволили выявить как позитивные, так и негативные моменты.

Я соберу все это воедино и использую, чтобы стать лучше», – отметил Цунода .

