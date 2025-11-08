Макс Ферстаппен о нехватке скорости в спринте: «Ощущение, что болид заправили дизельным топливом»

Ферстаппен признал нехватку скорости в спринте.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что болиду не хватало темпа для борьбы за самые высокие места.

«На шинах «софт» атаковать в любом случае получалось не слишком здорово. Нехватка скорости? Ну, ощущение, что болид заправили дизельным топливо (смеется). Но в целом мы просто оказались недостаточно быстры.

Машине не хватало сцепления с трассой. Все то же самое – я не мог держаться в одном темпе с лидерами, так что в итоге был вынужден ехать в своем темпе.

При этом на рестарте Ландо Норрис перешел на шины «софт», которые работали не очень хорошо. Как и Фернандо Алонсо. Что в итоге создало ощущение того, что борьба в пелотоне была очень плотной.

Теперь мы постараемся поправить пару параметров в болиде, что, как мы надеемся, улучшит сцепление с трассой», – рассказал Ферстаппен.

Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое