Сарджент проведет 2 этапа в IMSA после года без гонок
Бывший пилот «Формулы-1» Логан Сарджент возвращается в автоспорт.
Американец не гонялся с прошлогоднего Гран-при Нидерландов, после которого был уволен из «Уильямса». В феврале 2025-го стало известно, что Сарджент приостановил карьеру.
После года без гонок Логан проведет два заключительных этапа в американской серии спорткаров IMSA, которые пройдут 21 сентября и 11 октября. Пилот будет выступать в категории LMP2 за команду «PR1/Матиасен Моторспортс».
Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
