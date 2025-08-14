Сарджент проведет 2 этапа в IMSA после года без гонок

Бывший пилот «Формулы-1» Логан Сарджент возвращается в автоспорт.

Американец не гонялся с прошлогоднего Гран-при Нидерландов , после которого был уволен из «Уильямса ». В феврале 2025-го стало известно, что Сарджент приостановил карьеру.

После года без гонок Логан проведет два заключительных этапа в американской серии спорткаров IMSA, которые пройдут 21 сентября и 11 октября. Пилот будет выступать в категории LMP2 за команду «PR1/Матиасен Моторспортс».

Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»