Джордж Расселл о действиях Норриса в спринте: «Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне»
Расселл сравнил действия Норриса в Бразилии с видеоигрой.
Пилот «Мерседеса» пошутил, что несколько аварий в третьем повороте в спринте перед Гран-при Сан-Паулу могли произойти из-за действий Ландо Норриса.
После спринта победивший пилот «Макларена» сказал:
«Тот поребрик всегда… в квалификации мы часто его используем. Очевидно, при таких влажных условиях ты стараешься держаться подальше от поребриков, поэтому я немного выехал за пределы трассы и увидел, как на трек попала вода. На этом все».
Расселл тут же в шутку сравнил действия Норриса с трюком из игры Mario Kart.
«Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне», – отметил Джордж.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
