Джордж Расселл о действиях Норриса в спринте: «Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне»

Расселл сравнил действия Норриса в Бразилии с видеоигрой.

Пилот «Мерседеса » пошутил, что несколько аварий в третьем повороте в спринте перед Гран-при Сан-Паулу могли произойти из-за действий Ландо Норриса .

После спринта победивший пилот «Макларена » сказал:

«Тот поребрик всегда… в квалификации мы часто его используем. Очевидно, при таких влажных условиях ты стараешься держаться подальше от поребриков, поэтому я немного выехал за пределы трассы и увидел, как на трек попала вода. На этом все».

Расселл тут же в шутку сравнил действия Норриса с трюком из игры Mario Kart.

«Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне», – отметил Джордж .

