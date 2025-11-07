  • Спортс
  • Управляющий директор «Альпин»: «То, что Колапинто приносит финансирование – счастливая случайность»
Управляющий директор «Альпин»: «То, что Колапинто приносит финансирование – счастливая случайность»

Нильсен объяснил сделку «Альпин» с Колапинто.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал продление контракта между французской командой и Франко Колапинто.

«Всем новичкам тяжело. Некоторым из них удается сразу показать результат, другие испытывают проблемы.

Франко провел несколько гонок за «Уильямс» в прошлом году, заменил Джека [Дуэна] в Имоле, и ему было трудно, но постепенно он прибавил, начал бороться с Пьером [Гасли] и выступать достойно.

Он стал показывать схожий уровень и иногда оказывался быстрее Пьера – это позволило ему получить место.

Финансовый фактор игнорировать нельзя. Конечно, это сыграло свою роль. В конечном счете мы взяли Франко из-за таланта. Тот факт, что он приносит финансирование – счастливая случайность», – заявил менеджер на Гран-при Сан-Паулу.

«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026

Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
