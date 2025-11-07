Управляющий директор «Альпин»: «Команда рассматривала всех доступных гонщиков на место Колапинто»
«Альпин» изучала множество кандидатур перед сделкой с Колапинто.
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен сообщил о процессе выбора состава: на Гран-при Сан-Паулу французская команда объявила, что напарником Пьера Гасли останется Франко Колапинто.
«Откровенно говоря, все варианты были на столе – гораздо больше пилотов, которые сейчас уже ушли в другие места. И постепенно мы склонялись к Франко. Мы довольны выбором.
Мы рассматривали всех гонщиков, которые были доступны на той или иной стадии», – отметил Нильсен.
«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
