Управляющий директор «Альпин»: «Команда рассматривала всех доступных гонщиков на место Колапинто»

«Альпин» изучала множество кандидатур перед сделкой с Колапинто.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен сообщил о процессе выбора состава: на Гран-при Сан-Паулу французская команда объявила, что напарником Пьера Гасли останется Франко Колапинто .

«Откровенно говоря, все варианты были на столе – гораздо больше пилотов, которые сейчас уже ушли в другие места. И постепенно мы склонялись к Франко. Мы довольны выбором.

Мы рассматривали всех гонщиков, которые были доступны на той или иной стадии», – отметил Нильсен.

