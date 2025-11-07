Мартин Брандл об итогах практики: «Пиастри удалось вернуть себе прежнюю форму»

Брандл впечатлен скоростью Пиастри в Бразилии.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл подвел итоги практики перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что Оскару Пиастри удалось вернуть себе прежнюю форму.

«Оскар Пиастри , без сомнения, собрался и пришел в себя. Он вернул себе прежнюю форму и хорошо освоился на трассе.

Между Норрисом и Пиастри идет очень плотная борьба. И да, Пиастри действительно удалось вернуть себе прежнюю форму, вне всяких сомнений», – рассказал Брандл.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?