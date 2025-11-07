  • Спортс
  • Габриэл Бортолето о лучшем новичке сезона: «Если не считать последние три или четыре этапа, назвал бы Изака Аджара»
Габриэл Бортолето о лучшем новичке сезона: «Если не считать последние три или четыре этапа, назвал бы Изака Аджара»

Бортолето назвал лучшего новичка в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето поделился мнением о лучшем новичке текущего сезона «Ф-1».

«Сложно сравнивать, ведь мы пилотируем разные машины. У некоторых болид лучше, у некоторых – хуже. Но так всегда.

Единственный способ оценить собственный сезон – это сравнить себя с напарником, сопоставить ваш темп. Я доволен своим сезоном, я им горжусь – все складывается очень хорошо. У нас было очень тяжелое начало года, но теперь мы боремся за попадание в третий сегмент и финиш в очках.

Лучший новичок? Думаю, каждый из нас назвал бы себя. Но мне кажется, Изак [Аджар] проводит очень сильный сезон. Недавно Олли [Бермэн] тоже хорошо выступил [в Мексике]. Если не считать последние три или четыре этапа, я бы назвал Изака – но прямо сейчас они оба хороши», – сказал Бортолето.  

Габриэл Бортолето: «Мне нравится слушать истории Бинотто. Он много рассказывает о Шумахере»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
