Джордж Расселл об инциденте с перебегавшими трассу маршалами в Мексике: «Важнее, чтобы ФИА разобралась с конфигурацией трассы»

Расселл высказался о ситуации с Лоусоном и маршалами в Мексике.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал инцидент на первых кругах Гран-при Мехико, когда гонщик «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон наткнулся на перебегавших трассу маршалов в первых поворотах.

Мексиканская федерация посчитала виновным самого пилота, однако ФИА оправдала Лоусона, заверив, что его вины в инциденте нет.

«Насколько я понимаю, ФИА считает, что он не сделал ничего плохого, так что никакой проблемы нет – обсуждать нечего. Тут важнее, чтобы ФИА разобралась с конфигурацией трассы [из-за срезок поворотов].

Как пилот ты вынужден со многим иметь дело, когда находишься на трассе. Люди думают, что по большей части ты смотришь вперед, но во время желтого флага ты часто переключаешь настройки или следишь за дельтой. Приходится многое контролировать.

Но ты никак не ожидаешь увидеть кого-то на трассе», – сказал Расселл перед этапом в Бразилии .

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота

