  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл об инциденте с перебегавшими трассу маршалами в Мексике: «Важнее, чтобы ФИА разобралась с конфигурацией трассы»
0

Джордж Расселл об инциденте с перебегавшими трассу маршалами в Мексике: «Важнее, чтобы ФИА разобралась с конфигурацией трассы»

Расселл высказался о ситуации с Лоусоном и маршалами в Мексике.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал инцидент на первых кругах Гран-при Мехико, когда гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон наткнулся на перебегавших трассу маршалов в первых поворотах.

Мексиканская федерация посчитала виновным самого пилота, однако ФИА оправдала Лоусона, заверив, что его вины в инциденте нет.

«Насколько я понимаю, ФИА считает, что он не сделал ничего плохого, так что никакой проблемы нет – обсуждать нечего. Тут важнее, чтобы ФИА разобралась с конфигурацией трассы [из-за срезок поворотов].

Как пилот ты вынужден со многим иметь дело, когда находишься на трассе. Люди думают, что по большей части ты смотришь вперед, но во время желтого флага ты часто переключаешь настройки или следишь за дельтой. Приходится многое контролировать.

Но ты никак не ожидаешь увидеть кого-то на трассе», – сказал Расселл перед этапом в Бразилии.  

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoГран-при Мексики
logoФИА
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
Гран-при Бразилии
logoДжордж Расселл
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Управляющий директор «Альпин»: «Команда рассматривала всех доступных гонщиков на место Колапинто»
2 минуты назад
Габриэл Бортолето о лучшем новичке сезона: «Если не считать последние три или четыре этапа, назвал бы Изака Аджара»
2 минуты назад
Мартин Брандл об итогах практики: «Пиастри удалось вернуть себе прежнюю форму»
28 минут назад
Управляющий директор «Альпин»: «То, что Колапинто приносит финансирование – счастливая случайность»
30 минут назад
Дэвид Крофт: «В «Макларене» сделают выбор в пользу Норриса, только если Пиастри потеряет шансы выиграть чемпионат»
38 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й, Ферстаппен – 17-й
сегодня, 15:38
Габриэл Бортолето: «Мне нравится слушать истории Бинотто. Он много рассказывает о Шумахере»
сегодня, 15:34
Флавио Бриаторе: «Цель «Альпин» на сезон-2026 – шестое место»
сегодня, 15:10
Оскар Пиастри: «Уважаю «Макларен» за то, что он позволяет нам с Норрисом вести борьбу за чемпионство»
сегодня, 15:02
Мартин Брандл: «Если «Макларен» будет чисто проводить гонки и не ошибаться, Ферстаппену придется что-то придумывать»
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото