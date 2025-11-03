Эдриан Ньюи: «Провожу 50% времени в офисе, изучая данные»

Ньюи поделился тем, как помогает инженерам в «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи рассказал, как распределяет рабочее время на базе команды.

«Довольно часто бывают перерывы на кофе… или конкретно в моем случае, вероятно, 10 процентов всего времени уходит на собрания. Но я стараюсь свести их к абсолютному минимуму.

Иногда я хожу по базе и разговариваю с инженерами буквально на их рабочем месте рядом с системой автоматизированного проектирования. Смотрю, что они делают, обсуждаю это, предлагаю идеи, делюсь наблюдениями.

50 процентов времени из 90 я провожу буквально в офисе, изучая данные, занимаясь геометрией подвески или работая с CFD [вычислительной гидродинамикой]. А потом переношу все это на чертежи, рисую то, что, как мне кажется, может быть решением в определенных вопросах, и передаю исследовательской группе», – отметил Ньюи.

Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»

