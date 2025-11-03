Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»

Ньюи раскрыл, как проходит рабочий процесс в «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился подробностями о том, как устроена работа инженеров в команде «Ф-1».

«Если взять для примера отдел аэродинамики, то у нас там около 80 специалистов. Они разделены на четыре группы: одна занимается проектом будущей машины, вторая отвечает за переднюю часть болида, третья – за среднюю, четвертая – за заднюю.

Итак, теперь для дальнейшего рассуждения разделим их поровну – по 20 человек на группу. В каждой группе есть свой лидер. Вообще у нас немного меньше человек, скорее 15 инженеров в одной группе, ведь есть еще и другие задачи – так что предположим у нас 15 человек, среди которых есть лидер. Вероятно, это предел с точки зрения того, сколько людей у вас может быть в прямом подчинении.

Дальше вам остается надеяться, что внутри этой группы из 15 человек хорошо налажена коммуникация – это одна из задач лидера проекта. После нужно убедиться, что у вас налажена связь между всеми шефами.

В нашем случае проводится одно собрание в неделю, где одна из групп выступает перед остальными тремя. Но эти собрания, я бы сказал… в них есть толк, но если все сводится к тому, чтобы просто поделиться информацией, если мы ничего не выясняем и не приходим к новым идеям, которые могли бы заставить нас по-другому работать, то, на мой взгляд, это просто трата времени. Все должно сводиться к созданию идей и новых направлений», – сказал Ньюи.

