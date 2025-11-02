Пэт Симондс: «Кадиллак» нацеливается к началу следующего году достичь отметки в 600 сотрудников»

В «Кадиллаке» работают над расширением штата.

Исполнительный советник «Кадиллака » по инженерным вопросам Пэт Симондс рассказал о том, что команда продолжает планомерно расширять штат сотрудников, готовясь к дебютному сезону.

По словам Симондса, к началу сезона-2026 штат должен насчитывать более 600 сотрудников с возможностью дальнейшего расширения в будущем.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы к началу следующего года достичь отметки в 600 сотрудников. При этом стоит помнить, что мы не занимаемся производством деталей в больших объемах. У нас есть механический цех. Есть так называемая группа быстрого реагирования, которая занимается производством некоторых композитных деталей, которые нужно производить еженедельно.

Мы способны продержаться какое-то время с такими количеством сотрудников. Ну а затем, когда «Кадиллак» начнет наращивать производство, увеличится и штат сотрудников.

И я не думаю, что «Кадиллаку» понадобится 1000 сотрудников. Думаю, цифра должна быть меньше. И это разумно, если вы работаете эффективно. К тому же каждый сотрудник – это еще и ведомость в статье расходов, которые учитываются при потолке бюджета команды. Так что мы будем стараться действовать максимально эффективно с учетом условий», – рассказал Симондс.

