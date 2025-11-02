  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер о недовольстве Расселла: «Не назвал бы это признаком появления проблем в «Мерседесе»
Гюнтер Штайнер о недовольстве Расселла: «Не назвал бы это признаком появления проблем в «Мерседесе»

Штайнер не видит больших проблем в «Мерседесе».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал конфликт, возникший между Джорджем Расселлом и «Мерседесом» на Гран-при Мехико.

Расселл просил команду провести размен позициями с Антонелли, чтобы он на свежих шинах мог атаковать соперников впереди, но получил отказ. При этом команда отметила, что гонщики могут свободно бороться друг с другом. В итоге, когда в «Мерседесе» все же пошли на размен позициями, шины на болиде Расселла к тому моменту уже потеряли в эффективности.

«Не назвал бы это признаком появления проблем в «Мерседесе». То есть, а что еще мог сделать Расселл? И в целом, как мне кажется, Расселл был прав. Он сообщил команде, что уничтожил свои шины в попытках обогнать напарника. И что ресурса не осталось.

Все было довольно очевидным. И мне не кажется, что Расселл теряет веру в «Мерседес». Он сообщил команде, что хотел получить. Команда ему этого не предоставила. После чего он и возмутился, имея в виду то, что он выступает ради команды, но команда при этом не помогает ему в стремлении закончить чемпионат на втором месте в Кубке конструкторов.

Расселлу не в чем себя винить. К тому же он и не говорил, что гарантировано обгонит соперника. Просто сначала он был быстрее, а потом перестал – потому что просидел за спиной напарника пять кругов, изнашивая шины и тормоза», – рассказал Штайнер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
