  • Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»
Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»

Хэмилтон планирует снять новые фильмы.

Пилот «Феррари» поделился подробностями о том, как работал над фильмом «Ф-1» в качестве исполнительного продюсера, а также рассказал о будущих проектах.

«Было потрясающе по-настоящему поучаствовать в процессе создания фильма. Джо [Косински, режиссер] подошел ко мне и сказал, что хочет снять фильм и взять туда Брэда Питта.

На тот момент Брэда с нами еще не было. Я помог заполнить некоторые пробелы и участвовал во всем этом до самых финальных титров. Я занимался монтажом, просматривал отрывки фильма на своем ноутбуке и отправлял заметки. Я встретился с [композитором] Хансом Циммером в его потрясающей студии в Санта-Монике. Невероятные четыре года – какая привилегия!

У нас есть несколько идей. Сейчас я их обдумываю, но мне очень нравится рассказывать истории. Если учитывать темные времена, в которые мы живем, вдохновляющие истории нужны как никогда.

Мне нравится жанр комедии, у меня есть одна идея для ТВ-шоу. Я работаю над парой идей для анимационных фильмов. После выхода фильма «Ф-1» нам столько всего прислали. Но дело не в том, чтобы делать невероятное количество проектов. Здесь скорее нужен подход Квентина Тарантино: важно качество, а не количество», – сказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» наблюдаешь страсть в разговорах о еде. В Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
