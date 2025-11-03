Журналист Барретто: «Гран-при Лас-Вегаса – лучшая возможность для «Феррари» прервать сезон без побед»

Барретто сообщил о лучшем шансе «Феррари» на победу в 2025-м.

Эксперт официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто проанализировал расклады на Гран-при Лас-Вегаса, где «Феррари» способна впервые в сезоне подняться на высшую ступень подиума.

«На бумаге «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл » должны сражаться за поул и победу. Для «Феррари» это явно лучшая возможность прервать сезон без побед. Итальянская команда завоевывала подиум в каждой из предыдущих гонок, заработала поул в 2023-м и второе место на решетке в 2024-м.

«Мерседес », вероятно, также будет наслаждаться прохладными условиями в пустыне – в прошлом году Джордж Расселл одержал победу, опередив тогдашнего напарника Льюиса Хэмилтона . В то же время сильные выступления «Ред Булл» на треках с низкой прижимной силой делает и его настоящим претендентом.

Что же касается «Макларена », у команды универсальный болид в этом году, однако преимущество минимально на автодромах с низкой прижимной силой. Коллектив должен оказаться в борьбе, если сможет идеально проявить себя на самом трудном для себя этапе из заключительных четырех», – поделился мнением журналист.

