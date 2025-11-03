  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер назвал Фанхио лучшим пилотом всех времен, Шумахера – 5-м, Ферстаппена – 6-м, Хэмилтона – 7-м
16

Гюнтер Штайнер назвал Фанхио лучшим пилотом всех времен, Шумахера – 5-м, Ферстаппена – 6-м, Хэмилтона – 7-м

Штайнер представил топ-10 величайших гонщиков в истории.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что считает пятикратного чемпиона «Формулы-1» Хуана-Мануэля Фанхио, побеждавшего в 1950-е, лучшим пилотом в истории.

«Он был первым из великих, он заслуживает находиться на этом месте. Не думаю, что без него «Ф-1» стала бы такой, какой является сегодня. Этот парень многое сделал для всех нас, стал практически первым поп-идолом гонок», – заявил итальянец.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер стал пятым в списке Штайнера, уступив Ники Лауде, Айртону Сенне и Джеки Стюарту. Вслед за Шумахером расположились действующие пилоты «Ф-1» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

Лучшие гонщики «Формулы-1» в истории по версии Гюнтера Штайнера

1. Хуан-Мануэль Фанхио

2. Ники Лауда

3. Айртон Сенна

4. Джеки Стюарт

5. Михаэль Шумахер

6. Макс Ферстаппен

7. Льюис Хэмилтон

8. Ален Прост

9. Марио Андретти

10. Грэм Хилл

Вильнев назвал Андретти сильнейшим чемпионом «Ф-1» в истории, оценил Алонсо выше Ферстаппена и Хэмилтона, Лауду – выше Шумахера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
logoХуан-Мануэль Фанхио
logoАлен Прост
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
Грэм Хилл
logoХаас
logoЛьюис Хэмилтон
Джеки Стюарт
logoАйртон Сенна
logoНики Лауда
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
Марио Андретти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жан Алези: «До финиша сезона остается всего четыре Гран-при, а титул претендуют три гонщика. Все это весьма захватывающе»
46 секунд назад
Джонни Херберт: «У Хэмилтона постоянно что-то идет не так, Леклеру же почти всегда удается добиваться неплохих результатов»
25 минут назад
Гельмут Марко о прогрессе «Ред Булл»: «Было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Ферстаппену»
45 минут назад
Эдриан Ньюи: «Провожу 50% времени в офисе, изучая данные»
сегодня, 11:59
Жак Вильнев о Норрисе в Мексике: «Такие уик-энды мы привыкли видеть от Ферстаппена. Ландо стал сильнее после холодного душа в Баку»
сегодня, 11:39
Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»
сегодня, 11:33
Журналист Барретто: «Гран-при Лас-Вегаса – лучшая возможность для «Феррари» прервать сезон без побед»
сегодня, 11:07
Льюис Хэмилтон о деятельности вне «Ф-1»: «Нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным»
сегодня, 11:03
Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»
сегодня, 10:25
Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото