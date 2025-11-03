Гюнтер Штайнер назвал Фанхио лучшим пилотом всех времен, Шумахера – 5-м, Ферстаппена – 6-м, Хэмилтона – 7-м

Штайнер представил топ-10 величайших гонщиков в истории.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер сообщил, что считает пятикратного чемпиона «Формулы-1» Хуана-Мануэля Фанхио, побеждавшего в 1950-е, лучшим пилотом в истории.

«Он был первым из великих, он заслуживает находиться на этом месте. Не думаю, что без него «Ф-1» стала бы такой, какой является сегодня. Этот парень многое сделал для всех нас, стал практически первым поп-идолом гонок», – заявил итальянец.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер стал пятым в списке Штайнера, уступив Ники Лауде , Айртону Сенне и Джеки Стюарту . Вслед за Шумахером расположились действующие пилоты «Ф-1» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

Лучшие гонщики «Формулы-1» в истории по версии Гюнтера Штайнера

1. Хуан-Мануэль Фанхио

2. Ники Лауда

3. Айртон Сенна

4. Джеки Стюарт

5. Михаэль Шумахер

6. Макс Ферстаппен

7. Льюис Хэмилтон

8. Ален Прост

9. Марио Андретти

10. Грэм Хилл

