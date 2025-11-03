Гельмут Марко о прогрессе «Ред Булл»: «Было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Ферстаппену»

Марко объяснил прогресс «Ред Булл» вкладом Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал о том, что улучшение результатов команды и возвращение в борьбу за чемпионский титул стало следствием изменения в подходе к работе с болидом.

По словам Марко, сейчас инженеры стали в большей степени опираться на обратную связь Макса Ферстаппена о работе машины на трассе, в то время как раньше больше внимания уделялось данным с симулятора.

«Все внесенные изменения и адаптации сработали оптимальным образом. Это и является причиной, по которой наша машина стала более конкурентоспособной. И голос Макса, с учетом его опыта, имеет большой вес в обсуждении технических вопросов.

Для нас было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Максу. Они и раньше к нему прислушивались, но не в такой степени. Я имею в виду, что раньше они в значительно большей степени опирались на данные симулятора и вычислительной гидродинамики.

Теперь же Макс говорит инженерам, что нам нужно делать с машиной, чувствует себя увереннее за рулем болида, управлять которым становится проще. И рабочий диапазон настроек болида стал шире», – рассказал Марко.

