  • Журналист Барретто: «На Гран-при Абу-Даби умение справиться с напряжением будет важнее темпа болидов»
Журналист Барретто: «На Гран-при Абу-Даби умение справиться с напряжением будет важнее темпа болидов»

Барретто назвал главный фактор в Абу-Даби, где может определиться судьба титула.

Эксперт официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто сообщил о том, чего «Макларену» и «Ред Булл» ожидать от заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби.

«Откровенно говоря, если там будет решаться судьба титула – потенциально с участием двух команд, то умение Норриса, Пиастри и/или Ферстаппена справиться с напряжением битвы, пожалуй, будет важнее темпа болидов.

Для Норриса и Пиастри, если они все еще будут в борьбе, это неизведанная территория, первая для них гонка, в которой будет определяться судьба титула, и потенциальное первое чемпионство.

Ферстаппен, напротив, знает все о давлении, которое сопутствует такому случаю, ведь он выиграл свой первый титул в Абу-Даби в 2021 году, и это может стать преимуществом. Но ему необходимо подобраться достаточно близко по очкам, чтобы это стало фактором.

Если говорить о форме, Норрис мощно выступил в Абу-Даби в прошлом году, претворив поул в победу, но, вероятно, на него бы давил Пиастри, если бы его не развернул Ферстаппен в первом повороте.

А Ферстаппен выиграл четыре из последних пяти Гран-при Абу-Даби, так что его точно нельзя списывать со счетов. Даже если к тому моменту он выйдет из игры, то все равно может оказать большое влияние на судьбу титула, оказавшись между двумя гонщиками «Макларена», – написал журналист.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Журналист Барретто: «Пиастри в теории должен снова быть быстрым в Бразилии»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
