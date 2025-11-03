  • Спортс
  • Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»
Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»

Цунода утверждает, что улучшил гоночный темп в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» настаивает, что смог улучшить темп на длинных отрезках.

«Дело не только в настройках. Особенно это касается темпа на длинных отрезках – в начале сезона, я бы сказал, у меня были трудности, но теперь я смог значительно улучшить результаты.

Сейчас мне довольно непросто собрать все воедино в рамках всего уик-энда… Но самое главное – это то, что меня очень поддерживает команда в лице Лорана [Мекьеса] и инженеров.

Без этого я бы не был здесь и не смог так улучшить свои результаты. У нас есть все необходимое – вот почему, как я полагаю, мне удалось добиться прогресса», – сказал Цунода.  

Юки Цунода: «В Мексике лучше контролировал болид – надеюсь, «Ред Булл» учтет это»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
