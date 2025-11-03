Жак Вильнев о Норрисе в Мексике: «Такие уик-энды мы привыкли видеть от Ферстаппена. Ландо стал сильнее после холодного душа в Баку»

Вильнев отметил поступательный ход Норриса в последних гонках.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о Гран-при Мехико в исполнении пилота «Макларена » Ландо Норриса и прогрессе британца после неуверенного выступления на Гран-при Азербайджана .

«Уик-энд стал заявлением. Знаете, такие уик-энды мы привыкли видеть от Макса [Ферстаппена] и порой видели в исполнении Ландо в прошлом году, когда он сражался с Максом.

Полагаю, звоночком для него послужила гонка в Баку, когда он не отреагировал, не воспользовался плохим этапом Оскара [Пиастри]. Считаю, это оказалось для него холодным душем, и он стал сильнее – словно вернулся к сражению с Максом в прошлом году.

И он набрал ход. В Сингапуре он сделал шаг вперед, еще один – в Остине. И изумительно выступил в Мексике. Когда пилот ловит такой кураж, то становится непобедимым», – подчеркнул эксперт.

