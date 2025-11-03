Жан Алези: «До финиша сезона остается всего четыре Гран-при, а титул претендуют три гонщика. Все это весьма захватывающе»

Алези радует интересная концовка сезона-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези рассказал, что с интересном будет следить за последними гонками нынешнего сезона, в которых решится судьба чемпионского титула.

«Все это весьма захватывающе. Потому что до финиша сезона остается всего четыре Гран-при, а на чемпионский титул претендуют сразу три гонщика. Притом, что двое из них выступают за одну команду, а Макс Ферстаппен – это настоящий боец и победитель.

В начале сезона у Макса были некоторые проблемы с машиной, но теперь она, как кажется, стало заметно более конкурентоспособной, и Макс вернулся в борьбу за победу в чемпионате. Так что концовка сезона обещает быть чрезвычайно напряженной», – рассказал Алези.

