Карлос Сайнс о спринтах: «Одна из наиболее простых и очевидных идей – заставить всех ехать спринт на «софте»

Сайнс хотел бы пересмотреть формат спринтов в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал о том, что руководству чемпионата стоит подумать над корректировкой формата гоночных уик-эндов со спринтами. Поскольку сейчас спринты зачастую являются своеобразным «спойлером» к основной гонке.

«У вас может случиться дождь в Канаде или ливень в Сингапуре, что в итоге приводит чуть ли не к лучшему спринту в истории. Мне кажется, что главным образом идея спринта требует пересмотра формата. И, я думаю, что Стефано Доменикали открыт к этому.

Прямо сейчас мне не очень нравятся спринты. Потому что зачастую спринт наглядно дает понять, чего стоит ждать от первого отрезка основной гонки. Лично я бы подумал над изменением формата спринта, чтобы информация из спринта менье соотносилась с событиями гонки.

Одна из наиболее простых и очевидных идей – заставить всех ехать спринт на шинах «софт», тем самым увеличивая скорость и повышая общий уровень износа покрышек. И есть совсем мало трасс, гонки на которых мы начинаем на шинах «софт». И еще получается, что многие пилоты просто не пользуются «софтом» в полной мере и запасе остаются до пяти комплектов, которые потом можно просто выкинуть.

Каждую неделю мы используем шины «софт» в квалификации, проезжаем на одном комплекте 2-3 круга, а потом возвращаем их. Не знаю, где «Пирелли» потом хранит все эти шины и что с ними делает, но сейчас мы зачастую проезжаем на «софте» всего пару кругов. Так что это может стать решением.

Что касается других идей – я хоть и не большой поклонник реверсивной стартовой решетки, но не стал бы категорически отказываться от того, чтобы в формате спринта попробовать что-то новое. Так что, возможно, стоит как-то изменить формат квалификации к спринту. Может, разыгрывать «суперпоул» (в формате дуэлей) в третьем сегменте. Нужно пробовать что-то новое», – рассказал Сайнс.

