  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс о спринтах: «Одна из наиболее простых и очевидных идей – заставить всех ехать спринт на «софте»
2

Карлос Сайнс о спринтах: «Одна из наиболее простых и очевидных идей – заставить всех ехать спринт на «софте»

Сайнс хотел бы пересмотреть формат спринтов в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что руководству чемпионата стоит подумать над корректировкой формата гоночных уик-эндов со спринтами. Поскольку сейчас спринты зачастую являются своеобразным «спойлером» к основной гонке.

«У вас может случиться дождь в Канаде или ливень в Сингапуре, что в итоге приводит чуть ли не к лучшему спринту в истории. Мне кажется, что главным образом идея спринта требует пересмотра формата. И, я думаю, что Стефано Доменикали открыт к этому.

Прямо сейчас мне не очень нравятся спринты. Потому что зачастую спринт наглядно дает понять, чего стоит ждать от первого отрезка основной гонки. Лично я бы подумал над изменением формата спринта, чтобы информация из спринта менье соотносилась с событиями гонки.

Одна из наиболее простых и очевидных идей – заставить всех ехать спринт на шинах «софт», тем самым увеличивая скорость и повышая общий уровень износа покрышек. И есть совсем мало трасс, гонки на которых мы начинаем на шинах «софт». И еще получается, что многие пилоты просто не пользуются «софтом» в полной мере и запасе остаются до пяти комплектов, которые потом можно просто выкинуть.

Каждую неделю мы используем шины «софт» в квалификации, проезжаем на одном комплекте 2-3 круга, а потом возвращаем их. Не знаю, где «Пирелли» потом хранит все эти шины и что с ними делает, но сейчас мы зачастую проезжаем на «софте» всего пару кругов. Так что это может стать решением.

Что касается других идей – я хоть и не большой поклонник реверсивной стартовой решетки, но не стал бы категорически отказываться от того, чтобы в формате спринта попробовать что-то новое. Так что, возможно, стоит как-то изменить формат квалификации к спринту. Может, разыгрывать «суперпоул» (в формате дуэлей) в третьем сегменте. Нужно пробовать что-то новое», – рассказал Сайнс.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoФИА
logoКарлос Сайнс
регламент
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Между Хэмилтоном и его гоночным инженером просто нет рабочей химии»
27 минут назад
«Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году
29 минут назадФото
Журналист Барретто: «На Гран-при Абу-Даби умение справиться с напряжением будет важнее темпа болидов»
сегодня, 13:46
Жан Алези: «До финиша сезона остается всего четыре Гран-при, а титул претендуют три гонщика. Все это весьма захватывающе»
сегодня, 13:14
Джонни Херберт: «У Хэмилтона постоянно что-то идет не так, Леклеру же почти всегда удается добиваться неплохих результатов»
сегодня, 12:49
Гельмут Марко о прогрессе «Ред Булл»: «Было важно, чтобы инженеры стали больше прислушиваться к Ферстаппену»
сегодня, 12:29
Гюнтер Штайнер назвал Фанхио лучшим пилотом всех времен, Шумахера – 5-м, Ферстаппена – 6-м, Хэмилтона – 7-м
сегодня, 12:11
Эдриан Ньюи: «Провожу 50% времени в офисе, изучая данные»
сегодня, 11:59
Жак Вильнев о Норрисе в Мексике: «Такие уик-энды мы привыкли видеть от Ферстаппена. Ландо стал сильнее после холодного душа в Баку»
сегодня, 11:39
Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»
сегодня, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото